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13:38, 8 апреля 2025Экономика

На Филиппинах произошло извержение вулкана

На Филиппинах проснулся вулкан Канлаон
Виктория Клабукова
СюжетИзвержение в Исландии:

На Филиппинах произошло извержение вулкана. Кадрами с места происшествия делится издание Guardian.

На острове Негрос проснулся один из самых активных вулканов в стране, Канлаон. Как передает Reuters со ссылкой на сейсмоагентства, он выбросил столб пепла высокой около 4 километров, поставив под угрозу соседние деревни. Прежнее извержение было зафиксировано в декабре 2024 года, после чего уровень тревоги в районе вулкана повысили до третьего из пяти возможных. Этот уровень подразумевает повышенный риск излияния лавы и вероятность опасного извержения в течение нескольких недель.

В начале апреля в Исландии извергся вулкан Сундхнукур. Магма практически достигла укреплений в северном направлении от города Гриндавик. На время извержения пришлось закрыть местные термальные курорты.

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