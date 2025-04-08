На Филиппинах проснулся вулкан Канлаон

На Филиппинах произошло извержение вулкана. Кадрами с места происшествия делится издание Guardian.

На острове Негрос проснулся один из самых активных вулканов в стране, Канлаон. Как передает Reuters со ссылкой на сейсмоагентства, он выбросил столб пепла высокой около 4 километров, поставив под угрозу соседние деревни. Прежнее извержение было зафиксировано в декабре 2024 года, после чего уровень тревоги в районе вулкана повысили до третьего из пяти возможных. Этот уровень подразумевает повышенный риск излияния лавы и вероятность опасного извержения в течение нескольких недель.

В начале апреля в Исландии извергся вулкан Сундхнукур. Магма практически достигла укреплений в северном направлении от города Гриндавик. На время извержения пришлось закрыть местные термальные курорты.