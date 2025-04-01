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19:24, 1 апреля 2025Экономика

Извержение вулкана началось в Исландии и попало на видео

В Исландии начал извергаться вулкан близ города Гриндавик, его сняли на видео
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)
СюжетИзвержение в Исландии:

В Исландии началось извержение вулкана близ города Гриндавик. Происходящее сняли на видео, которое публикует The Guardian.

Извержение началось утром во вторник, 1 апреля, в кратере Сундхнукур. На кадрах видно, как из трещины длиной 700 метров исходят лава и дым. Магма практически достигла укреплений к северу от города — там сработали сирены оповещения.

Термальный курорт Blue Lagoon в регионе отчитался, что уже эвакуировал всех отдыхающих. На время извержения вулкана его пришлось закрыть.

По данным на 2023 год, в Гриндавике проживало 3800 человек, но почти все жители разъехались после мощного извержения вулкана в 2024 году. Ученые предупреждают, что Исландия оказалась на грани катастрофы — на фоне глобального потепления активность вулканов будет еще выше.

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