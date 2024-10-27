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06:04, 27 октября 2024Экономика

Исландия оказалась на пороге катастрофы из-за глобального потепления

Reuters: Исландии угрожает неконтролируемое извержение вулканов из-за потепления

Фото: Unsplash

Исландии угрожает масштабное извержение вулканов на фоне изменения климата. Об этом сказано в материале Reuters.

«Существует так много неопределенности относительно того, когда это произойдет — если произойдет. Это могут быть годы или десятилетия или "это может произойти раньше», — написано в статье со ссылкой на слова вулканолог из Исландского метеорологического управления Мишель Паркс.

Также подчеркивается, что ледники способны сдерживать вулканическую активность. Однако глобальное потепление постепенно снижает эту способность. На данный момент имеются все необходимые условия для начала новой волны извержений.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что 2024 год может стать самым теплым за всю историю наблюдений. Он добавил, что рост среднемировых температур уже превысил отметку в 1,5 Цельсия по сравнению с доиндустриальным уровнем. По словам Вильфанда, глобальное потепление сказывается на всех компонентах системы планеты.

В свою очередь, председатель Межправительственной группы экспертов по изменению климата ООН Джим Ски предупредил, что в странах Южной Европы начнут появляться пустынные зоны в случае глобального потепления. По мнению ученого, глобального потепления на три градуса по Цельсию стоит ожидать уже к 2100 году.

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      Марина Совина
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