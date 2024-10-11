2024 году предрекли звание самого теплого в истории

Синоптик Вильфанд: 2024 год может стать самым теплым за всю историю наблюдений

2024 год может стать самым теплым за всю историю наблюдений — такое звание предрек ему научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Слова синоптика передают «Известия».

«Я думаю, где-то в середине января это будет известно», — заявил метеоролог и добавил, что рост среднемировых температур уже превысил отметку в 1,5 Цельсия по сравнению с доиндустриальным уровнем.

Вильфанд отметил, что глобальное потепление сказывается на всех компонентах системы планеты. По прогнозам специалистов, морской лед зимой 2024 года будет достаточно тонким — его характеристики окажутся на одном из минимальных уровней.

Ранее лето 2024 года назвали рекордно жарким. По словам синоптиков, средняя температура, зафиксированная на Северном полушарии, была самой высокой за всю историю наблюдений.