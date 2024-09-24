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20:41, 24 сентября 2024Экономика

Лето 2024 года назвали самым жарким в истории

Синоптик Вильфанд: лето 2024 года стало самым жарким в Северном полушарии

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Лето 2024 года стало самым жарким в Северном полушарии. Таковым его назвал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с агентством РИА Новости.

По словам синоптика, средняя температура, зафиксированная на Северном полушарии, была самой высокой за всю историю наблюдений. Что касается России, то минувшее лето вошло в тройку самых жарких в стране. Вильфанд заявил, что прошедшее лето с точностью до одной десятой градуса делит первую, вторую и третью строчки с сезонами 2016-го и 2021-го. Он добавил, что факт того, что в этот список вошли сезоны, которые прошли не более 10 лет назад, говорит о «безусловном» изменении климата.

Ранее в этот же день стало известно, что сентябрь 2024 года в Москве стал самым теплым за практически 150 лет наблюдений.

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      Полина Кислицына
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