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15:46, 24 сентября 2024Экономика

Сентябрь в Москве побил 150-летний рекорд тепла

Синоптик Варакин: сентябрь в Москве стал самым теплым за почти 150 лет

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Сентябрь 2024 года стал самым теплым за почти 150 лет наблюдений. Об этом заявил заместитель директора Гидрометеорологического научно-исследовательского центра России Юрий Варакин, его слова приводит ТАСС.

Синоптик отметил, что климатическая станция на ВДНХ работает около 150 лет. «Сентябрь побил рекорд. Несмотря на то что сегодня 24-е [число], поверьте, он будет самым теплым по среднемесячной температуре в Москве за все почти 150 лет», — заявил Варакин.

Ранее начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков предсказал москвичам дождь. Осадки пройдут в пятницу, 27 сентября. Порывы ветра в этот день будут достигать 17 метров в секунду.

Летняя погода постепенно начнет заканчиваться с пятницы, уточнил синоптик, — затем, в воскресенье и понедельник, 29 и 30 сентября, в столице начнется переход к осенней погоде.

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      Нина Ташевская
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