Москвичам предсказали дождь

Синоптик Цыганков: 27 сентября в столице ожидается дождь и ветер

В пятницу, 27 сентября, в столице ожидается небольшой дождь и ветер порывами до 17 метров в секунду. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на начальника отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолия Цыганкова.

Летняя погода постепенно начнет заканчиваться с пятницы, уточнил синоптик, — затем, в воскресенье и понедельник, 29 и 30 сентября, в столице начнется переход к осенней погоде.

Температура днем в пятницу будет держаться на отметках плюс 18-23 градусов. В ночь на субботу облачно и небольшой дождь, плюс 11-16 градусов. В субботу также ожидается небольшой дождь, температура плюс 20-25 градусов. В воскресенье — без осадков, но пасмурно. Ночью — от плюс 9 до плюс 14 градусов, днем — плюс 12–17 градусов.

Следующая неделя, вероятно, начнется с дождя, добавил Цыганков. Температура в этот день днем поднимется до отметок плюс 16 градусов.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин предсказал жителям столицы не более снежную, чем в прошлом году, зиму. Холоднее всего окажется январь, однако непродолжительные 20-градусные морозы россияне застанут еще в декабре.