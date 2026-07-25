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09:50, 25 июля 2026 (обновлено: 09:55, 25 июля 2026)Бывший СССР

Американская фирма откроет завод по производству снарядов в Латвии

Валайнис: Фирма из США откроет в Латвии завод по производству снарядов
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Американская компания Native Trading откроет в Латвии завод по производству реактивных снарядов для артиллерии. Об этом заявил министр экономики республики Виктор Валайнис, передает РИА Новости.

«Проект предусматривает привлечение частных инвестиций в размере не менее 70 миллионов евро (...) Проект планируется реализовать в течение 24 месяцев», — рассказали в министерстве.

Отмечается, что снаряды будут поставляться в армию Латвии, а также на международные рынки.

Ранее стало известно, что крупнейшая оборонная компания Великобритании BAE Systems договорилась с украинским партнером, название которого не раскрывается, о выпуске в республике буксируемых 105-миллиметровых гаубиц L119 Light Gun.

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