Американская фирма откроет завод по производству снарядов в Латвии

Валайнис: Фирма из США откроет в Латвии завод по производству снарядов

Американская компания Native Trading откроет в Латвии завод по производству реактивных снарядов для артиллерии. Об этом заявил министр экономики республики Виктор Валайнис, передает РИА Новости.

«Проект предусматривает привлечение частных инвестиций в размере не менее 70 миллионов евро (...) Проект планируется реализовать в течение 24 месяцев», — рассказали в министерстве.

Отмечается, что снаряды будут поставляться в армию Латвии, а также на международные рынки.

Ранее стало известно, что крупнейшая оборонная компания Великобритании BAE Systems договорилась с украинским партнером, название которого не раскрывается, о выпуске в республике буксируемых 105-миллиметровых гаубиц L119 Light Gun.