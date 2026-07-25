Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:06, 25 июля 2026 (обновлено: 10:09, 25 июля 2026)Бывший СССР

Российский боец в одиночку взял в плен троих солдат ВСУ

Боец Гера рассказал, как взял в плен троих солдат ВСУ в Запорожской области
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Стрелок Вооруженных сил Российской Федерации с позывным Гера рассказал, как взял в одиночку в плен троих солдат украинской армии. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, во время штурма ему удалось применять отвлекающий маневр и застать противника врасплох, зайдя в помещение через окно, а не через дверь.

«Одного сразу ранил в ногу. Остальные просто не ожидали, что я зайду с другой стороны, и сдались мне в плен», — рассказал военнослужащий.

Ранее пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виталий Табунщиков заявил, что киевские власти уничтожают украинский народ изнутри.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Ростов и Белгород подверглись массированной атаке, загорелись гражданские объекты. Что известно о пострадавших и последствиях?
    Стало известно о предупреждении США в адрес Украины
    Украина обнародовала новые подробности удара по военной выставке под Киевом
    Россиянам назвали преимущества гибридов перед электрокарами
    Чемпионат России по легкой атлетике приостановлен из-за атаки БПЛА ВСУ
    Внешность 77-летней Пугачевой на фестивале в Юрмале вызвала споры в сети
    Сотрудник спецслужб Украины ликвидирован в результате удара ВС России
    Нарколог назвала увеличивающее в несколько раз риск тромбоза действие
    Квартиру Игоря Крутого в США арестовали
    В Японии захотели вернуться к работе с Россией
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok