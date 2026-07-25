Боец Гера рассказал, как взял в плен троих солдат ВСУ в Запорожской области

Стрелок Вооруженных сил Российской Федерации с позывным Гера рассказал, как взял в одиночку в плен троих солдат украинской армии. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, во время штурма ему удалось применять отвлекающий маневр и застать противника врасплох, зайдя в помещение через окно, а не через дверь.

«Одного сразу ранил в ногу. Остальные просто не ожидали, что я зайду с другой стороны, и сдались мне в плен», — рассказал военнослужащий.

Ранее пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виталий Табунщиков заявил, что киевские власти уничтожают украинский народ изнутри.