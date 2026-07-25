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10:43, 25 июля 2026 (обновлено: 11:08, 25 июля 2026)Спорт

Чемпионат России по легкой атлетике приостановлен из-за атаки БПЛА ВСУ

Чемпионат России по легкой атлетике в Екатеринбурге приостановили из-за атаки БПЛА
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Telegram-канал «ВФЛA. Легкая атлетика России»

Чемпионат России по легкой атлетике, который проходил в Екатеринбурге, приостановили из-за атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на город. Об этом проинформировали в Telegram-канале Всероссийской федерации легкой атлетики.

«Безопасность всех участников: спортсменов, зрителей, тренеров, судей — главный приоритет», — говорится в сообщении.

О продолжении соревнований, указали в организации, будет сообщено дополнительно.

Утром 25 июля стало известно об атаке ВСУ на Екатеринбург. Губернатор Денис Паслер сообщил о пожаре на стоянке. Пострадавших и разрушений инфраструктуры не зафиксировано.

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