Чемпионат России по легкой атлетике в Екатеринбурге приостановили из-за атаки БПЛА

Чемпионат России по легкой атлетике, который проходил в Екатеринбурге, приостановили из-за атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на город. Об этом проинформировали в Telegram-канале Всероссийской федерации легкой атлетики.

«Безопасность всех участников: спортсменов, зрителей, тренеров, судей — главный приоритет», — говорится в сообщении.

О продолжении соревнований, указали в организации, будет сообщено дополнительно.

Утром 25 июля стало известно об атаке ВСУ на Екатеринбург. Губернатор Денис Паслер сообщил о пожаре на стоянке. Пострадавших и разрушений инфраструктуры не зафиксировано.