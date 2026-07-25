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11:38, 25 июля 2026 (обновлено: 11:58, 25 июля 2026)Россия

Названо число жертв атаки ВСУ на Белгородскую область

Два человека погибли при атаках ВСУ на Белгородскую область за сутки
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)
СюжетАтаки ВСУ на Белгородскую область

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали территорию Белгородской области 91 раз за прошедшие сутки, в результате погибли два человека, пострадали 13 человек. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев в Telegram-канале.

Жертвами атаки стали жители Грайворонского округа. Раненые оказались в Белгороде, Белгородском, Борисовском, Грайворонском, Ракитянском и Шебекинском округах. Семь пострадавших продолжают оставаться в больницах.

При ночной атаке на Белгород и Белгородский округ пострадали четыре человека, в том числе сотрудник МЧС, который участвовал в ликвидации пожара в результате атаки.

Помимо беспилотников, ВСУ дважды осуществили обстрелы с использованием авиации и реактивных систем залпового огня и четыре раза производили сбросы взрывных устройств с дронов.

Ранее глава Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что атака ВСУ, совершенная в ночь на 25 июля, имела тяжелые последствия — пострадали пять мирных жителей.

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