Два человека погибли при атаках ВСУ на Белгородскую область за сутки

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали территорию Белгородской области 91 раз за прошедшие сутки, в результате погибли два человека, пострадали 13 человек. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев в Telegram-канале.

Жертвами атаки стали жители Грайворонского округа. Раненые оказались в Белгороде, Белгородском, Борисовском, Грайворонском, Ракитянском и Шебекинском округах. Семь пострадавших продолжают оставаться в больницах.

При ночной атаке на Белгород и Белгородский округ пострадали четыре человека, в том числе сотрудник МЧС, который участвовал в ликвидации пожара в результате атаки.

Помимо беспилотников, ВСУ дважды осуществили обстрелы с использованием авиации и реактивных систем залпового огня и четыре раза производили сбросы взрывных устройств с дронов.

Ранее глава Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что атака ВСУ, совершенная в ночь на 25 июля, имела тяжелые последствия — пострадали пять мирных жителей.