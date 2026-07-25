В Японии захотели вернуться к работе с Россией

Депутат Судзуки: Компании Японии хотели бы вернуться к работе с Россией

Японские компании хотят вернуться к работе с Россией. Об этом рассказал депутат правящей Либерально-демократической партии Мунэо Судзуки, передает ТАСС.

«Нам необходимо активизировать экономическое взаимодействие», — рассказал депутат.

Он отметил, что в поездке сотрудников министерства экономики, торговли и промышленности в Москву в мае принимали участие японские компании, поскольку хотят вернуться к экономического сотрудничеству.

Ранее стало известно, что глава МИД Японии Тосимицу Мотэги провел короткий разговор с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым на полях саммита АСЕАН в Маниле.