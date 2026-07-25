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09:35, 25 июля 2026Россия

ВС России нанесли поражающие удары по трем украинским портам

Минобороны: ВС РФ поразили порты Николаев, Одесса и Измаил
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: РИА Новости

Сразу по трем портам на территории Украины ударили в ночь на 25 июля Вооруженные силы (ВС) России. Об этом сообщили в Минобороны.

Российские военнослужащие нанесли групповые удары высокоточным оружием и ударными беспилотниками по объектам военной логистики Украины, указали в ведомстве. Так, в порту Николаев был поражен сухогруз, который доставлял грузы для обеспечения Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В порту Одесса поражены места разгрузки и хранения военных грузов, а в порту Измаил удар пришелся по складу с военным имуществом ВСУ и объектам портовой разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов.

Накануне Российская армия также ударила по этим трем портам. В результате атаки на одесский порт были поражены резервуары с горюче-смазочными материалами для ВСУ, а в порту Измаил — объекты портовой инфраструктуры.

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