Минобороны: ВС РФ поразили порты Николаев, Одесса и Измаил

Сразу по трем портам на территории Украины ударили в ночь на 25 июля Вооруженные силы (ВС) России. Об этом сообщили в Минобороны.

Российские военнослужащие нанесли групповые удары высокоточным оружием и ударными беспилотниками по объектам военной логистики Украины, указали в ведомстве. Так, в порту Николаев был поражен сухогруз, который доставлял грузы для обеспечения Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В порту Одесса поражены места разгрузки и хранения военных грузов, а в порту Измаил удар пришелся по складу с военным имуществом ВСУ и объектам портовой разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов.

Накануне Российская армия также ударила по этим трем портам. В результате атаки на одесский порт были поражены резервуары с горюче-смазочными материалами для ВСУ, а в порту Измаил — объекты портовой инфраструктуры.