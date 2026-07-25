ТАСС: Жительница Черниговской области передала ТЦК пакет со взрывчаткой

В Черниговской области местная жительница передала сотрудникам территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) пакет со взрывчаткой. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«В Черниговской области (...) одна из местных жительниц передала "людоловам", стоящим на блокпосту, пакет из сети быстрого питания с заложенной взрывчаткой», — рассказал представитель силовых структур.

Ранее стало известно, что перед ТЦК поставлена задача мобилизовывать 30 тысяч украинцев каждый месяц, в связи с чем увеличивается количество групп военкомов, патрулирующих украинские города.