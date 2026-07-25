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09:17, 25 июля 2026 (обновлено: 09:20, 25 июля 2026)Мир

Трамп подтвердил скорый визит Нетаньяху в Вашингтон

Трамп: Нетаньяху посетит США на следующей неделе
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Israeli Prime Minister apaimage / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху посетит Вашингтон на следующей неделе. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе выступления на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома, сообщает РИА Новости.

«Нетаньяху... приедет в город на следующей неделе», — сказал Трамп.

Ранее сообщалось, что Нетаньяху посетит Вашингтон 27 июля. На 28 июля у премьера запланирована встреча с Трампом в Белом доме. Израильский премьер также посетит похороны сенатора-республиканца Линдси Грэма (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

В свою очередь, издание The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленных должностных лиц американской администрации писало, что Трамп разочаровался в Нетаньяху после начала военной операции против Ирана.

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