Трамп пригласил Нетаньяху в Вашингтон

Канцелярия премьера Израиля: Нетаньяху посетит Вашингтон по приглашению Трампа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетит Вашингтон в понедельник, 27 июля, по приглашению президента США Дональда Трампа. Об этом заявили в канцелярии израильского премьера, сообщает Reuters.

В заявлении уточняется, что на вторник, 28 июля, у Нетаньяху запланирована встреча с Трампом в Белом доме.

В ходе поездки в Соединенные штаты израильский премьер также посетит похороны сенатора-республиканца Линдси Грэма (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Ранее стало известно, что Трамп разочаровался в Нетаньяху после начала военной операции против Ирана. Отмечается, что американский президент также неоднократно заявлял своим помощникам о нежелании встречаться с ним.