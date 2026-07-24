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17:37, 24 июля 2026 (обновлено: 17:50, 24 июля 2026)Мир

Трамп пригласил Нетаньяху в Вашингтон

Канцелярия премьера Израиля: Нетаньяху посетит Вашингтон по приглашению Трампа
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Joe Raedle / Getty Images

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетит Вашингтон в понедельник, 27 июля, по приглашению президента США Дональда Трампа. Об этом заявили в канцелярии израильского премьера, сообщает Reuters.

В заявлении уточняется, что на вторник, 28 июля, у Нетаньяху запланирована встреча с Трампом в Белом доме.

В ходе поездки в Соединенные штаты израильский премьер также посетит похороны сенатора-республиканца Линдси Грэма (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Ранее стало известно, что Трамп разочаровался в Нетаньяху после начала военной операции против Ирана. Отмечается, что американский президент также неоднократно заявлял своим помощникам о нежелании встречаться с ним.

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