В ООН предупредили о риске появления пустынь в Южной Европе

В ООН предупредили о риске появления пустынь в странах Южной Европы к 2100 году

Председатель Межправительственной группы экспертов по изменению климата ООН Джим Ски предупредил, что в странах Южной Европы могут начать появляться пустынные зоны в случае глобального потепления, сообщает газета The Daily Telegraph.

«Вся Европа уязвима, особенно Средиземноморье. Мы уже видим, что опустынивание происходит не только в Северной Африке, но и на южных окраинах Европы, таких как Греция, Португалия и Турция», — заявил эксперт.

Он подчеркнул, что в случае глобального потепления во многих странах может установиться жаркий и влажный климат, что приведет к трудностям ведения ряда видов экономической деятельности. По мнению Ски, глобального потепления на три градуса по Цельсию стоит ожидать уже к 2100 году.

Ранее эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин рассказал, что ученые назвали южные субъекты России регионом с повышенным риском для здоровья людей и сельского хозяйства от глобального потепления. Специалист подчеркнул, что пыльные бури накрыли ряд регионов Южного федерального округа в начале недели.