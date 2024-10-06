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21:19, 6 октября 2024Экономика

В ООН предупредили о риске появления пустынь в Южной Европе

В ООН предупредили о риске появления пустынь в странах Южной Европы к 2100 году

Фото: Pixabay

Председатель Межправительственной группы экспертов по изменению климата ООН Джим Ски предупредил, что в странах Южной Европы могут начать появляться пустынные зоны в случае глобального потепления, сообщает газета The Daily Telegraph.

«Вся Европа уязвима, особенно Средиземноморье. Мы уже видим, что опустынивание происходит не только в Северной Африке, но и на южных окраинах Европы, таких как Греция, Португалия и Турция», — заявил эксперт.

Он подчеркнул, что в случае глобального потепления во многих странах может установиться жаркий и влажный климат, что приведет к трудностям ведения ряда видов экономической деятельности. По мнению Ски, глобального потепления на три градуса по Цельсию стоит ожидать уже к 2100 году.

Ранее эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин рассказал, что ученые назвали южные субъекты России регионом с повышенным риском для здоровья людей и сельского хозяйства от глобального потепления. Специалист подчеркнул, что пыльные бури накрыли ряд регионов Южного федерального округа в начале недели.

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      Марина Совина
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