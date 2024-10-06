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07:17, 6 октября 2024Экономика

Назван российский регион с повышенным риском от изменения климата

Эксперт Кокорин: на юге России замечены повышенные риски от изменения климата

Фото: Unsplash

Ученые назвали южные субъекты России регионом с повышенным риском для здоровья людей и сельского хозяйства от глобального потепления. Об этом заявил эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин в беседе с РИА Новости.

Специалист подчеркнул, что пыльные бури накрыли ряд регионов Южного федерального округа в начале недели. Природные явления заметили в Волгоградской, Ростовской, Астраханской областях, а также Калмыкии. Кокорин заверил, что это явление — закономерное.

Кокорин отметил, что на юге европейской России есть риски с точки зрения жизни людей и сельского хозяйства, поскольку там в два-три раза чаще ожидаются засухи из-за волн жаркой погоды.

Ранее синоптик предсказал, когда в Центральной России выпадет первый снег. На данный момент точный срок неизвестен. Если в регион придет холодный фронт, то первые снежинки покажутся в начале октября.

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      Юлия Мискевич
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