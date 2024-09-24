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08:48, 24 сентября 2024Экономика

Жителям Центральной России спрогнозировали первый снег

Синоптик Ильин: первый снег в центре России может выпасть в начале октября

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

Снег в Центральной России при худшем раскладе выпадет в первые недели октября. Таким прогнозом с 76.RU поделился синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По словам специалиста, в данный момент предсказать точный срок первого снегопада, даже с «75-процентной вероятностью» невозможно. Европейская часть страны сейчас остается под влиянием теплой и холодной воздушных масс, и наступление снегопада зависит от того, какая из них победит. «В московском регионе, центре европейской части страны, эти две воздушные массы будут соприкасаться, встречаться. При такой ситуации могут образовываться волновые процессы», — пояснил Ильин. В зависимости от этого начало октября может выдаться либо крайне теплым, либо холодным.

В случае, если в регионе задержатся теплые воздушные массы, то температура в первую декаду октября составит плюс 12-17 градусов. При таком сценарии снег выпадет не раньше 13-18 числа. Если будут преобладать холодные, столбики термометров опустятся до плюс 7-12 градусов, и первые снежинки жители центральных регионов России увидят уже в начале октября, рассказал собеседник портала.

В Гидрометцентре, однако, не могут спрогнозировать, когда в остальные регионы страны придет зима. Так, по словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, снег уже лежит в азиатской части России, но надолго ли он задержится, непонятно. «Будет ли это временный снежный покров? Может быть, сойдет, а может быть, и останется. Прогнозировать, когда выпадет снег в разных регионах, — совершено неблагодарная задача, поскольку изменчивость этих дат в каждом регионе очень большая», — заявил метеоролог.

Ранее жителей Подмосковья предупредили о новой волне похолодания. После очередного периода потепления к выходным, 28-29 сентября, воздух остынет до плюс 10-15 градусов.

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      Виктория Клабукова
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