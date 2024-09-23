Жителей Подмосковья предупредили о новой волне похолодания

Синоптик Ильин: новая волна похолодания придет в Подмосковье к выходным

Новая волна похолодания придет в Подмосковье к выходным, 28 и 29 сентября. Об этом предупредил жителей региона синоптик Александр Ильин, передает телеканал «360».

В понедельник, 23 сентября в Московской области ожидается плюс 15 градусов Цельсия. Со среды в регионе начнет теплеть — воздух прогреется до плюс 19-24 градусов Цельсия. К концу недели вновь прогнозируется похолодание.

«В дневные часы в конце недели, возможно, где-то в Московской области при значительной облачности будет натягивать, и к выходным, не исключено, что пойдет дождь. К выходным похолодает снова до плюс 10-15 градусов», — рассказал Ильин.

Ранее синоптик Александр Шувалов пообещал, что в последнюю неделю сентября погода удивит москвичей. По прогнозам специалиста, 25 сентября заморозки в столице сменятся 20-градусным теплом.