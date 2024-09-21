Погода удивит москвичей в последнюю неделю сентября

Синоптик Шувалов: в конце сентября заморозки в Москве сменит 20-градусное тепло

Погода в последнюю неделю сентября удивит москвичей ощутимыми колебаниями температур. Свой прогноз в беседе с «Вечерней Москвой» дал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По данным синоптика, с воскресенья, 22 сентября, в столичный регион придет похолодание. Ниже всего столбики термометров опустятся ночью в понедельник и вторник, однако уже в среду, 25 сентября, заморозки сменятся летним теплом. «Мы пройдем через отрицательные температуры и вновь вернемся в благодатное 20-градусное тепло», — отметил Шувалов. В четверг, 26 сентября, температура поднимется еще выше.

Осадками эти перепады температуры сопровождаться не будут, уверяет специалист. Вероятно, дождей в Москве и области не будет вплоть до выходных, 28-29 сентября. Резких cкачков атмосферного давления в конце месяца также не будет.

Ранее в Гидрометцентре рассказали, когда в Центральной России наступит бабье лето. По сведениям метеорологов, несмотря на затяжное лето оно все-таки состоится в октябре.