Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:25, 21 сентября 2024Экономика

Погода удивит москвичей в последнюю неделю сентября

Синоптик Шувалов: в конце сентября заморозки в Москве сменит 20-градусное тепло

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Погода в последнюю неделю сентября удивит москвичей ощутимыми колебаниями температур. Свой прогноз в беседе с «Вечерней Москвой» дал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По данным синоптика, с воскресенья, 22 сентября, в столичный регион придет похолодание. Ниже всего столбики термометров опустятся ночью в понедельник и вторник, однако уже в среду, 25 сентября, заморозки сменятся летним теплом. «Мы пройдем через отрицательные температуры и вновь вернемся в благодатное 20-градусное тепло», — отметил Шувалов. В четверг, 26 сентября, температура поднимется еще выше.

Осадками эти перепады температуры сопровождаться не будут, уверяет специалист. Вероятно, дождей в Москве и области не будет вплоть до выходных, 28-29 сентября. Резких cкачков атмосферного давления в конце месяца также не будет.

Ранее в Гидрометцентре рассказали, когда в Центральной России наступит бабье лето. По сведениям метеорологов, несмотря на затяжное лето оно все-таки состоится в октябре.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Клабукова
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский рассказал о подготовке к переговорам с Москвой

      В атакованном украинскими БПЛА российском регионе ввели режим ЧС

      В продаже подмосковной дачи Пугачевой усомнились

      В России высказались о подготовке Украины к мирным переговорам

      На затонувшей яхте «британского Билла Гейтса» могли быть секретные документы

      «Зенит» одержал волевую победу над «Факелом» в РПЛ

      Стали известны подробности о новом способе получить налоговый вычет

      Погода удивит москвичей в последнюю неделю сентября

      Защитники животных в Госдуме призвали ужесточить наказание живодерам

      Вынесен приговор нашедшему гумпомощь для военных на свалке дончанину

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше