Вильфанд рассказал о приходе бабьего лета в центральную Россию

Вильфанд: бабье лето придет в Центральную Россию в октябре

До конца сентября погода в Центральной России будет благоприятной, несмотря на понижение температуры. Бабье лето, которое наступает после ненастья, стоит ждать уже в октябре, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет РИА Новости.

«Бабье лето в этом году уже, дай бог, в октябре будет, но, конечно, в октябрьском исполнении, потому что сейчас даже понижение температуры не сопровождается дождем — антициклональный режим погоды», — подчеркнул синоптик.

По словам Вильфанда, в последней пятидневке сентября прогнозируются небольшие осадки, «но и не очень холодная погода, температуры выше 15 градусов».

Накануне руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что заморозки придут на территорию Центрального федерального округа в ночь на 23 сентября. Специалист уточнил, что, скорее всего, отрицательные температуры затронут только восточную часть округа — Московскую область, восток Тульской области, Рязанскую, Владимирскую, Ивановскую, Костромскую и Ярославскую области.

При этом специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что бабье лето придет в регионы Центральной России в понедельник, 23 сентября. По прогнозам синоптика, оно продлится всю рабочую неделю.