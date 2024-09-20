Россиян предупредили о заморозках

Синоптик Шувалов: заморозки придут в Центральный ФО в ночь с 22 на 23 сентября

Заморозки придут на территорию Центрального федерального округа в ночь на 23 сентября. Об этом предупредил россиян руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с НСН.

Синоптик уточнил, что, скорее всего, отрицательные температуры затронут только восточную часть округа — Московскую область, восток Тульской области, Рязанскую, Владимирскую, Ивановскую, Костромскую и Ярославскую области.

«А что касается западной половины, то в воскресенье дневная температура очень сильно понизится, где-то до плюс 12-17 градусов. Накануне в субботу будет плюс 17-22 градуса. Под утро понедельника совершенно другая ситуация», — добавил Шувалов.

По словам метеоролога, осадков в ближайшее время не ожидается — сентябрь приближается к рекорду по их количеству. Синоптик также спрогнозировал, что бабье лето в Московском регионе наступит не раньше октября. «Первое осеннее ненастье мы еще толком не видели. Так что ждем бабье лето только в октябре, раньше не дождемся. Оно обязательно будет, потому что после неприятной погоды всегда есть окна хорошей погоды. Вот каким будет это бабье лето, сейчас загадывать просто-напросто было бы неправильно», — заключил Шувалов.

Ранее специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что бабье лето придет в регионы Центральной России в понедельник, 23 сентября. По прогнозам синоптика, оно продлится всю рабочую неделю.