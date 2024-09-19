Жителей ряда регионов России оповестили о приходе бабьего лета

Синоптик Тишковец: бабье лето в Центральной России наступит 23 сентября

Бабье лето придет в регионы Центральной России в следующий понедельник, 23 сентября. Таким прогнозом с РИА Новости поделился ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По сведениям синоптика, классическое бабье лето продлится всю рабочую неделю. Столбики термометров днем могут добраться до отметки в 20 градусов, а ночью — задержаться в районе плюс 4-9 градусов. В столице синоптик ожидает не выше 15 градусов тепла. Ночью температура составит около плюс 1-3 градусов. В Подмосковье ночные температуры могут преодолеть нулевую отметку — Тишковец прогнозирует до минус 1 градуса по области.

Позднее в разговоре с РБК метеоролог сдвинул сроки наступления бабьего лета в центральных регионах на предстоящие выходные, 21-22 сентября. Как пояснил Тишковец, последние наблюдения показали, что над Северным полюсом закончил формироваться стратосферный околополярный вихрь, что сигнализирует о смене климатических сезонов.

Ранее москвичей огорчили перспективой остаться без золотой осени. Синоптики допускают, что из-за засушливого сентября листва деревьев так и не сможет окраситься в многие деревья так и не смогут сменить цвет листвы на яркий желтый.