Автосалоны захотели подарить любую Ferrari российскому музыканту после ДТП

Автосалоны Москвы предлагают подарить любую Ferrari рэперу Navai после ДТП

Ряд московских автосалонов премиум-класса выразили желание подарить автомобиль Ferrari популярному российскому рэперу Navai (настоящее имя — Наваи Бакиров) после того, как он попал в серьезное дорожно-транспортное происшествие на своем спорткаре на Зубовском бульваре. Об этом пишут РИА Новости.

«Мы готовы подарить Navai новую Ferrari, причем любой модели. Он всегда может приехать к нам в гости на автобусе и уехать на машине. Однако главным условием остается ее цельность. То есть ему нужно потянуть эту машину, а сможет ли он сделать это второй раз — не знаем», — пояснили в одном из салонов в Сокольниках.

Еще несколько частных автодилеров Москвы поддержали данную идею и тоже всерьез выразили желание абсолютно бесплатно отдать любую Ferrari артисту.

Помимо всего прочего, к идее подарить рэперу спорткар присоединились и частные лица, занимающиеся продажей автомобилей. В социальных сетях был запущен целый тренд с предложением на безвозмездной основе передать Navai премиальную машину при условии, что он больше не будет попадать в аварии.

Музыкант попал в ДТП на своем Ferrari 5 мая, он вылетел с дороги и врезался в светофор. После аварии машина за 55 миллионов рублей не подлежит восстановлению.

Представитель дилерского центра Ferrari в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) назвал возможную причину случившегося происшествия.