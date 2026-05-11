Западный эксперт призвала США согласиться с одним предложением Путина

Эксперт Кавана: США надо согласиться с предложением Путина принять иранский уран

Старший научный сотрудник и директор программы военного анализа вашингтонского исследовательского центра Defense Priorities Дженнифер Кавана в беседе с ТАСС поддержала идею, озвученную президентом России Владимиром Путиным.

Она считает, что США следует принять предложение России о вывозе иранского высокообогащенного урана (ВОУ).

«Считаю, что [президенту США Дональду] Трампу следует воспользоваться предложением Путина забрать иранский ВОУ», — заявила эксперт.

По ее мнению, совместная работа США и России над решением иранской ядерной проблемы могла бы стать отправной точкой для расширения двустороннего диалога, в том числе для включения в него переговоров по стратегической стабильности.

Ранее американский лидер заявил, что рано или поздно США заберут из Ирана запасы обогащенного урана.