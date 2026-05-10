Богатейший человек Лос-Анджелеса с уборщицей-миллионершей после смерти оставил семье долги

WSJ: Богатейший человек Лос-Анджелеса Уинник после смерти оставил семье долги

Американский предприниматель Гэри Уинник, основавший телекоммуникационную компанию Global Crossing, являлся богатейшим человеком Лос-Анджелеса, пока не потерял свое состояние, насчитывавшее миллиарды долларов. В результате он оставил семье долги после своей смерти, родственники могут лишиться имущества, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

В 1990-х на фоне бума интернет-компаний Global Crossing стала одной из самых быстрорастущих телекоммуникационных компаний мира. Бизнес был основан на идее, что трафик потребует глобальной сети подводных кабелей и их владельцы будут контролировать будущее цифровых коммуникаций.

Про Уинника известно, что он стал обладателем самого дорогого дома в США. «Он настолько богат, что его домработница, которой он подарил акции компании, которую сам же и создавал, теперь сама миллионерша, — отмечали СМИ в 1999 году.

Но уже в начале нулевых компания начала тонуть в долгах, прогнозы об огромном спросе на телеком-мощности не оправдал себя, а крах доткомов лишил Global Crossing ключевых клиентов. В 2002-м было подано заявление о банкротстве.

Вместе с тем, жизнь семьи Уинника не изменилась: они продолжили жить в поместье Casa Encantada в Бел-Эйр, в их собственности оставались дом в Малибу, квартира в отеле Sherry-Netherland в Нью-Йорке и коллекция искусства, включавшая работы Эдварда Хоппера и Сая Твомбли. Бизнесмен продолжал жертвовать десятки миллионов долларов на благотворительность.

После его смерти стало ясно, что существенная доля активов была в залоге под крупные кредиты. В 2020 году беспечением по займам стали в том числе Casa Encantada, дом в Малибу, произведения искусства и ювелирные украшения семьи, а позже долг вырос до 155 миллионов долларов.

Вдова предпринимателя Карен Уинник заявила, что была не в курсе финансового положения своей семьи. Она рассказала суду, что муж скрывал масштаб долгов и необходимость в займах для поддержания прежнего уровня жизни.

