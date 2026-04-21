У одного из богатейших украинцев нашли роскошную квартиру в Монако

Украинский бизнесмен Ахметов купил пятиэтажную квартиру в Монако за $554 млн

Олигарх, один из богатейших украинцев Ринат Ахметов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) купил роскошную квартиру в Монако за 554 миллиона долларов. Об этом стало известно агентству Bloomberg.

Согласно выпискам из местного реестра недвижимости, бизнесмен стал владельцем объекта в 2024 году. Сделка оказалась самой дорогой в сфере недвижимости за всю историю.

За рекордную сумму Ахметов получил пятиэтажную квартиру в престижном жилом комплексе на берегу моря. Площадь жилья составляет более 2,5 тысячи квадратов, внутри него 21 комната, несколько балконов и террас с видом на Средиземное море. В квартире также есть личный бассейн и джакузи. Кроме того, владелец получил в свое распоряжение восемь парковочных мест.

Отмечается, что недвижимость в Монако считается самой дорогой в мире. При этом у Ахметова есть элитное жилье и в других странах. К примеру, в 2019 году он купил историческую виллу во Франции за 235,3 миллиона долларов.

Ранее украинский олигарх Константин Григоришин выставил на продажу особняк в Москве. Площадь объекта составляет 1,7 тысячи квадратных метров, он располагается в Молочном переулке.