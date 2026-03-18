19:47, 18 марта 2026Экономика

В Москве выставили на продажу особняк украинского миллиардера

В Москве продается особняк украинского миллиардера Константина Григоришина
Виктория Клабукова

Фото: Gian Mattia D'Alberto / Lapresse / ZUMAPRESS.com / Globallookpress.com

Украинский олигарх Константин Григоришин избавляется от недвижимости в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Особняк площадью 1,7 тысячи квадратных метров в Молочном переулке оценили в 3,7 миллиарда рублей. Дом располагается в охранной зоне культурного слоя Земляного города XVI-XVII веков. В особняке обустроена винная комната и настоящий спа-комплекс с бассейном, джакузи, хаммамом, сауной и купелью. Вместе с усадьбой продается земельный участок площадью 1,1 тысячи квадратных метров.

Миллиардер, по сведениям канала, выставил дом на продажу из-за банкротства. Ранее особняк уже пытались продать за 1,6-1,7 миллиарда рублей как арестованное имущество по делу о налогах Григоришина. Как отмечается, через офшоры Григоришин сейчас контролирует несколько крупных энергокомпаний, оставаясь под персональными санкциями Украины из-за связей с Россией.

Ранее сообщалось, что в Вашингтоне уже больше трех месяцев не могут продать «шпионский» особняк. По некоторым данным, с 90-х здание тайно снимало в аренду ФБР, чтобы вести наблюдение за российским посольством, находящимся через дорогу.

