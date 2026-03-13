Реклама

Экономика
15:43, 13 марта 2026

В США не смогли избавиться от «шпионского» дома напротив посольства России

Александра Качан (Редактор)

Фото: сервис Google Street View

В США более трех месяцев не могут найти покупателя для «шпионского» особняка напротив посольства России в Вашингтоне. Об этом пишет РИА Новости.

Дом площадью 450 квадратных метров с шестью спальнями расположен на Висконсин-авеню в престижном районе американской столицы. В последний раз объект сменил владельца в июле 2024 года — его купили застройщики за 3,6 миллиона долларов и провели масштабную реконструкцию. 12 декабря 2025 года особняк вновь выставили на продажу за 3,85 миллиона долларов и с тех пор не продали.

СМИ считают, что с 1990-х годов по 2013 год здание тайно снимало в аренду ФБР, а из окон велось наблюдение за российским посольством, находящимся через дорогу. Соседи заявили, что в течение нескольких лет замечали камеры в окнах и сменяющих друг друга агентов.

Ранее в США решили продать дом по соседству с недвижимостью певицы Тейлор Свифт. Объект можно купить за 12,2 миллиона долларов.

