Дом по соседству с Тейлор Свифт в США выставили на продажу

Дом по соседству с Тейлор Свифт в Род-Айленде выставили на продажу за $12,2 млн

Дом в США по соседству с певицей Тейлор Свифт выставили на продажу. Об этом сообщил New York Post.

Речь идет об особняке в приморской деревне Уотч-Хилл штата Род-Айленд, построенном в 1920 году на месте отеля, который находился на этой территории в XIX веке. Площадь здания, расположенного на засаженном деревьями участке размером чуть более гектара, вместе с гостевым домом и гаражом, составляет 431 квадратный метр. В нем обустроены восемь спален, шесть ванных комнат, две кухни, гостиная с камином, а также терраса. Из окон открывается вид на океан, а неподалеку находится курорт Ocean House. Нынешний владелец попросил за его покупку 12,2 миллиона долларов. При этом поместье звезды находится через дорогу от продаваемого дома, чуть более чем в 300 метрах от него.

