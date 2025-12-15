Реклама

Экономика
20:21, 15 декабря 2025Экономика

Дом по соседству с Тейлор Свифт в США выставили на продажу

Дом по соседству с Тейлор Свифт в Род-Айленде выставили на продажу за $12,2 млн
Полина Кислицына (Редактор)

Кадр: Total Luxury / YouTube

Дом в США по соседству с певицей Тейлор Свифт выставили на продажу. Об этом сообщил New York Post.

Речь идет об особняке в приморской деревне Уотч-Хилл штата Род-Айленд, построенном в 1920 году на месте отеля, который находился на этой территории в XIX веке. Площадь здания, расположенного на засаженном деревьями участке размером чуть более гектара, вместе с гостевым домом и гаражом, составляет 431 квадратный метр. В нем обустроены восемь спален, шесть ванных комнат, две кухни, гостиная с камином, а также терраса. Из окон открывается вид на океан, а неподалеку находится курорт Ocean House. Нынешний владелец попросил за его покупку 12,2 миллиона долларов. При этом поместье звезды находится через дорогу от продаваемого дома, чуть более чем в 300 метрах от него.

Ранее стало известно, что в Лос-Анджелесе выставили на продажу бывший дом певца Джо Джонаса за 3,9 миллиона долларов.

    Обсудить
