В США решили избавиться от дома известного певца

NYP: В Лос-Анджелесе выставили на продажу бывший дом Джо Джонаса за $3,9 млн

Бывший дом американского певца Джо Джонаса в Лос-Анджелесе выставили на продажу за 3,9 миллиона долларов (316,1 миллиона рублей). Об этом пишет New York Post.

Объект выходит в продажу второй раз за год — в сентябре его пытались продать за 4,5 миллиона долларов. Нынешний владелец купил дом у Джонаса в 2022 году за четыре миллиона долларов, а сам музыкант приобрел недвижимость в 2015-м за 2,5 миллиона.

Дом был построен в 1923 году, его площадь составляет более 346 квадратных метров. В нем четыре спальни, четыре ванные и два туалета. Помимо основного здания, на территории есть бассейн, задний двор, обнесенный живой изгородью, терраса и гостевой домик с одной спальней.

Ранее в Калифорнии выставили на продажу квартиру британского рок-музыканта Оззи Осборна. Стоимость жилья составила 2,3 миллиона долларов.