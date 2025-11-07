В США предложили пожить в доме Оззи Осборна

NYP: В Западном Голливуде выставили на продажу квартиру Оззи Осборна

В Западном Голливуде в Калифорнии выставили на продажу квартиру британского рок-музыканта Оззи Осборна. Стоимость объекта составляет 2,3 миллиона долларов, пишет New York Post (NYP).

Семья Осборна приобрела квартиру в 2022 году за 2,2 миллиона долларов. Помимо нее, музыкант и его родные владели другим объектом в этом же здании — он был продан в октябре 2024 года за 4,4 миллиона долларов. Квартира, о которой идет речь теперь, прежде сдавалась в аренду. В феврале 2024-го ее можно было снять за 9,5 тысячи долларов в месяц.

В жилье площадью около 111 квадратных метров одна спальня с выходом на террасу и два санузла, один из которых соединен с ванной комнатой. Также в квартире есть кухня с мраморным полом и просторная гостиная с окнами в пол и балконом. Объект расположен на 10-м этаже охраняемого здания с консьержем, спортзалом, открытым бассейном, паровой баней и дополнительными кладовыми для жильцов.

Ранее была раскрыта последняя воля Оззи Осборна. Музыкант пожелал быть похороненным рядом с озером в его поместье в графстве Бакингемшир.