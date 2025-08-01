Раскрыта последняя воля Оззи Осборна

Daily Mail: Оззи Осборна похоронили рядом с озером в его поместье

Легенду мирового рока Оззи Осборна похоронили в его поместье в графстве Бакингемшир. Это было последней волей музыканта, сообщает Daily Mail.

Как уточняется, особое место для могилы выбрала вдова музыканта Шэрон Осборн. В церемонии приняли участие только члены семьи, участники группы Black Sabbath и несколько друзей из ближайшего круга артиста, в том числе солист группы Metallica Джеймса Хетфилда и певец Элтон Джон.

Это было желание самого Осборна. Он обрел покой на территории своего поместья у озера. Рядом с могилой, как пишет издание, выложена надпись цветами «Оззи, мать его, Осборн».

Британский исполнитель ушел из жизни 22 июля в возрасте 76 лет после тяжелой болезни. 30 июля состоялась церемония прощания для поклонников в Бирмингеме. Проститься с любимцем публики на улицах его родного города пришли тысячи людей. Духовой оркестр Bostin Band исполнил его хиты, среди которых была культовая песня Iron Man.