Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
04:11, 1 августа 2025Культура

Раскрыта последняя воля Оззи Осборна

Daily Mail: Оззи Осборна похоронили рядом с озером в его поместье
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: David Lucas / Reuters

Легенду мирового рока Оззи Осборна похоронили в его поместье в графстве Бакингемшир. Это было последней волей музыканта, сообщает Daily Mail.

Как уточняется, особое место для могилы выбрала вдова музыканта Шэрон Осборн. В церемонии приняли участие только члены семьи, участники группы Black Sabbath и несколько друзей из ближайшего круга артиста, в том числе солист группы Metallica Джеймса Хетфилда и певец Элтон Джон.

Это было желание самого Осборна. Он обрел покой на территории своего поместья у озера. Рядом с могилой, как пишет издание, выложена надпись цветами «Оззи, мать его, Осборн».

Британский исполнитель ушел из жизни 22 июля в возрасте 76 лет после тяжелой болезни. 30 июля состоялась церемония прощания для поклонников в Бирмингеме. Проститься с любимцем публики на улицах его родного города пришли тысячи людей. Духовой оркестр Bostin Band исполнил его хиты, среди которых была культовая песня Iron Man.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп анонсировал новые санкции против России. И сразу усомнился в их эффективности

    Муж телезвезды случайно прошел без трусов перед камерой во время записи ее бьюти-видео

    Парень прочитал переписку своей девушки с сестрой и узнал страшную тайну о ней

    Раскрыта последняя воля Оззи Осборна

    Украинцев предупредили о надвигающейся катастрофе

    Лавров сравнил ЕС с «Четвертым рейхом»

    20-летнюю разведчицу ВСУ ликвидировали под Красноармейском

    Собака укусила футболиста за пенис

    На Западе назвали большую проблему для ВСУ

    Названа причина бегства террористов из «Крокуса»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости