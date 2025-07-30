В Бирмингеме простились с Оззи Осборном

Церемония прощания с культовым рокером Оззи Осборном прошла в Бирмингеме

Тысячи поклонников британского рок-музыканта Оззи Осборна собрались на улицах его родного города Бирмингема, чтобы проститься с любимым исполнителем. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

По информации источника, траурная церемония прощания с Оззи началась в 15:00 по московскому времени. Катафалк с его телом провезли по улице, где установлена памятная скамья в честь рок-группы Black Sabbath. Духовой оркестр Bostin Band исполнил его хиты, среди которых была культовая песня Iron Man.

В шествии приняли участие близкие и родные Осборна, а также музыканты из первого состава Black Sabbath — гитарист Тони Айомми, басист Гизер Батлер и ударник Билл Уорд, а также молодой британский рок-музыкант Yungblud, которого высоко ценил легендарный рокер. Жена Оззи Шэрон и другие члены его семьи возложили венки на мемориал в память об артисте.

Ранее стало известно, что британский рок-музыкант, один из основателей и участник группы Black Sabbath Оззи Осборн скончался в возрасте 76 лет.