Умер Оззи Осборн

Оззи Осборн скончался в возрасте 76 лет

Британский рок-музыкант, один из основателей и участник группы Black Sabbath Оззи Осборн скончался в возрасте 76 лет. Об этом сообщила семья музыканта.

«С грустью, которую невозможно выразить словами, мы вынуждены сообщить, что сегодня утром скончался наш любимый Оззи Осборн», — говорится в заявлении. Под ним стоят подписи супруги Осборна Шэрон и его детей: Айми, Келли, Джека и Луиса.

Он был со своей семьей и окружен любовью семья Оззи Озборна

Причина смерти неизвестна. Рокер страдал от болезни Паркинсона — заболевания нервной системы, из-за которого нарушаются двигательные функции. В феврале стало известно, что Оззи прикован к инвалидной коляске.

Оззи дал прощальный концерт две недели назад

6 июля Оззи Осборн с Black Sabbath в последний раз выступили перед публикой. Концерт прошел в британском Бирмингеме. Из-за болезни фронтмен группы сидел на черном крылатом троне во время шоу, после которого ему подарили торт, а в небо запустили фейерверки. Грандиозное шоу Back to the Beginning продолжалось около 10 часов.