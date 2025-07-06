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03:41, 6 июля 2025Культура

Оззи Осборн в последний раз выступил перед публикой

Оззи Осборн с Black Sabbath в последний раз выступили перед публикой
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Оззи Осборн

Оззи Осборн. Фото: Kirby Lee / Reuters

Оззи Осборн с Black Sabbath в последний раз выступили перед публикой. Об этом пишет газета The Independent.

Концерт прошел в британском Бирмингеме на футбольном стадионе «Вилла Парк». Из-за болезни Паркинсона фронтмен группы сидел на черном крылатом троне во время концерта, после которого ему подарили торт, а в небо запустили фейерверки.

Грандиозное шоу Back to the Beginning в честь прощального концерта Осборна продолжалось около 10 часов.

Ранее сообщалось, что лидер Black Sabbath Оззи Осборн выставил на продажу свою ДНК. Так, артист выпил десять банок холодного чая разных вкусов бренда Liquid Death, раздавил их и поместил в плотно закрытые контейнеры.

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