Легендарный рок-музыкант захотел создать своих клонов

Музыкант Оззи Осборн начал продавать свою ДНК, чтобы его клонировали

Британский рок-музыкант и лидер Black Sabbath Оззи Осборн выставил на продажу свою ДНК. Об этом пишет People.

Так, артист выпил десять банок холодного чая разных вкусов бренда Liquid Death, раздавил их и поместил в плотно закрытые контейнеры. Стоимость каждого составила 450 долларов (около 35 тысяч рублей). «Как только технологии и федеральный закон позволят, вы сможете воссоздать Оззи и наслаждаться им сотни лет в будущем», — говорится в рекламе.

Отмечается также, что Осборн подписал все контейнеры.

Ранее сообщалось, что Оззи Осборн изменил планы на последний концерт группы из-за болезни.