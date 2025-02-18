Легендарный рок-музыкант изменил планы на последний концерт из-за болезни

Оззи Осборн заявил, что не сможет полноценно выступить на последнем концерте

Британский рок-музыкант и лидер Black Sabbath Оззи Осборн изменил планы на последний концерт группы из-за болезни. Об этом пишет Mirror.

Отмечается, что Осборн не сможет исполнить полноценную программу по состоянию здоровья. «Я не планирую делать полный сет с Black Sabbath, но я исполню маленькие фрагменты и отрывки. Буду делать то, что могу – там, где мне комфортно», — сказал он.

По данным источника, для участия в шоу были также приглашены и другие группы — Tool, Guns ‘N’ Roses, Rival Sons, Metallica, Slayer, Pantera, Gojira, Alice In Chains, Halestorm, Lamb Of God, Anthrax и Mastodon.

Ранее стало известно, что Оззи Осборн больше не может ходить из-за прогрессирующей болезни Паркинсона.

Легендарная британская рок-группа выступит в оригинальном составе впервые за 20 лет 5 июля в Бирмингеме.

Black Sabbath — группа, сформировавшая жанр хэви-метал. Коллектив был образован в 1968 году и за последующие 30 лет продал десятки миллионов копий своих альбомов. С 1995 года музыканты собирались в классическом составе только для редких выступлений, большинство участников были заняты сольными карьерами.