Легендарная рок-группа воссоединится впервые за 20 лет

Рок-группа Black Sabbath выступит в полном составе впервые за 20 лет

Легендарная британская рок-группа Black Sabbath выступит в оригинальном составе впервые за 20 лет. Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на организаторов шоу.

По данным источника, группа даст единственный концерт в Бирмингеме — городе, в котором коллектив был основан. На выступлении, которое запланировано на 5 июля, воссоединятся фронтмен Оззи Осборн, гитарист Тони Айомми, бас-гитарист Гизер Батлер и барабанщик Билл Уорд.

Black Sabbath — группа, сформировавшая жанр хэви-метал. Коллектив был образован в 1968 году и за последующие 30 лет продал десятки миллионов копий своих альбомов. С 1995 года музыканты собирались в классическом составе только для редких выступлений, большинство участников были заняты сольными карьерами.

Ранее стало известно, что в Казахстане отменили концерты российской рок-группы «Наив». Музыканты заявили, что были готовы выступить при минимальном количестве зрителей, «но обстоятельства сложились иначе».