В Казахстане отменили концерты российской группы

В Казахстане отменили концерты российской рок-группы «Наив»

Два концерта российской рок-группы «Наив» отменены в Казахстане. Об этом коллектив сообщил в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«По независящим от нас причинам концерты не состоятся. Мы были готовы выступить при минимальном количестве зрителей, однако обстоятельства сложились иначе», — сказано в обращении к поклонникам. Причины отмены выступлений, которые должны были пройти 4 февраля в Астане и 6 февраля в Караганде, не уточняются.

В апреле 2023 года концерты «Наива» в Ярославле и Череповце отменили по инициативе депутата Любови Суровой. Депутат связала это с тем, что участник группы Александр Иванов выступал с критикой в адрес специальной военной операции (СВО) на Украине, а также добавила, что музыкант обещал не давать концертов, пока международный конфликт не будет решен.

Ранее актриса Яна Поплавская сообщила об «отмене» лидера группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева, осудившего СВО.