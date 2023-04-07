Концерты группы «Наив» в Ярославле и Череповце отменили по инициативе депутата

Концерты группы «Наив» в Ярославле и Череповце отменены по инициативе депутата Суровой

Концерты музыкальной группы «Наив» отменили в Ярославле и Череповце по инициативе депутата городской Думы Ярославля Любови Суровой. Информация об отмене мероприятия появилась в официальном сообществе коллектива во «ВКонтакте».

Выступления музыкальной группы в рамках юбилейного шоу должны были состояться в городах 8 и 9 апреля.

«Сегодня мы получили письмо-предупреждение от прокуратуры города Ярославля о невозможности проведения концерта. Инициатором отмены является депутат муниципалитета — Любовь Сурова. Поскольку экономика ярославского шоу неразрывно связана с экономикой мероприятия в Череповце, принято непростое решение об отмене общей связки Ярославль-Череповец», — говорится в сообщении.

Участники группы не стали называть причины отмены выступлений, отметив, что «боролись до последнего, однако аргументов оказалось недостаточно», а также поблагодарили поклонников за поддержку и пообещали вернуть деньги за билеты.

Сама Сурова в своем Telegram-канале отметила, что участник «Наива» Александр Иванов выступал с критикой в адрес специальной военной операции (СВО) на Украине, а также добавила, что музыкант обещал не давать концертов, пока международный конфликт не будет решен.

Ранее российская певица и лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина вышла на связь после отмены концертов в шести городах России.