Арбенина вышла на связь после отмены концертов в шести городах

Арбенина вышла на связь после отмены шести концертов и опубликовала строки из своей песни

Российская певица и лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина вышла на связь после отмены концертов в шести городах России. Артистка опубликовала пост в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Исполнительница привела строки из песни «Гавань», в которых содержится призыв не бояться, а также утверждение о том, что все будет хорошо. В аккаунте самой группы появилась информация о переносе концертов в российских городах. Участники «Ночных снайперов» добавили, что ценят поддержку, оказываемую поклонниками.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить Арбенину по статье о дискредитации Вооруженных сил России.

6 апреля стало известно, что в Казани вслед за пятью городами отменили концерт группы Арбениной «Ночные снайперы». Позже в Минкульте Татарстана назвали причину отмены выступления.