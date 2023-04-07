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08:27, 7 апреля 2023Культура

В Минкульте Татарстана назвали причину отмены концерта Арбениной в Казани

Минкульт Татарстана: концерт Арбениной в Казани 10 апреля отменили по техническим причинам

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Представитель Минкульта Татарстана назвал причину отмены концерта певицы и лидера рок-группы «Ночные снайперы» Дианы Арбениной в Казани. Об этом сообщает РИА Новости.

Как пояснил собеседник агентства, концерт Арбениной в Татарском театре оперы и балета имени Мусы Джалиля отменен по техническим причинам. Мероприятие должно было пройти 10 апреля.

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Марина Совина
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