В шестом городе России отменили концерт Дианы Арбениной

В Казани отменили концерт Дианы Арбениной вслед за Пятигорском и четырьмя другими городами

Казань стала шестым российским городом, в котором отменили концерт певицы и лидера рок-группы «Ночные снайперы» Дианы Арбениной. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Выступление должно было пройти в местном театре оперы и балета. «Да, действительно, концерт отменили. Стоимость билетов можно вернуть там, где вы их приобретали. Если онлайн, то значит через онлайн. Организаторы обещали рассылку сделать по этому поводу. Причина отмены концерта? Отмена связана с техническими причинами», — сообщили в учреждении культуры.

Ранее стало известно, что российский тур Дианы Арбениной оказался под угрозой полной отмены из-за того, что артистка выступала с критикой специальной военной операции (СВО) на Украине. Концерты исполнительницы уже отменили в Пятигорске и четырех других городах — Улан-Удэ, Тольятти, Чебоксарах и Ульяновске.