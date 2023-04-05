Стало известно об отмене концертов Арбениной в нескольких городах России

Mash: концертный тур Арбениной находится под угрозой полной отмены из-за критики СВО

Концертный тур по России певицы Дианы Арбениной и ее группы «Ночные снайперы» находится под угрозой полной отмены, выступления уже отменили в нескольких городах — Тольятти, Чебоксарах и Ульяновске. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

По информации Mash, причиной послужила критика специальной военной операции (СВО) со стороны артистки. Однако местные организаторы отменяют концерты «по техническим причинам».

«Огорченных зрителей приглашают возвращать билеты», — пишет Telegram-канал.

Ранее концерт группы «Ночные снайперы» отменили в Ульяновске. Отмечается, что музыкальное событие должно было пройти 15 апреля.

1 апреля российскую рок-группу «Сплин» убрали с афиши музыкального фестиваля «Ветер Сибири» после жалобы общественников из «Союза отцов Новосибирской области».