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21:32, 5 апреля 2023Культура

Стало известно об отмене концертов Арбениной в нескольких городах России

Mash: концертный тур Арбениной находится под угрозой полной отмены из-за критики СВО
Диана Арбенина

Диана Арбенина. Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Концертный тур по России певицы Дианы Арбениной и ее группы «Ночные снайперы» находится под угрозой полной отмены, выступления уже отменили в нескольких городах — Тольятти, Чебоксарах и Ульяновске. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

По информации Mash, причиной послужила критика специальной военной операции (СВО) со стороны артистки. Однако местные организаторы отменяют концерты «по техническим причинам».

«Огорченных зрителей приглашают возвращать билеты», — пишет Telegram-канал.

Ранее концерт группы «Ночные снайперы» отменили в Ульяновске. Отмечается, что музыкальное событие должно было пройти 15 апреля.

1 апреля российскую рок-группу «Сплин» убрали с афиши музыкального фестиваля «Ветер Сибири» после жалобы общественников из «Союза отцов Новосибирской области».

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Юлия Мискевич
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