Группу «Сплин» убрали с афиши фестиваля в Новосибирске после жалобы «Союза отцов»

Российскую рок-группу «Сплин» убрали с афиши музыкального фестиваля «Ветер Сибири» после жалобы общественников из «Союза отцов Новосибирской области». Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

Директор коллектива Александр Морозов и организаторы мероприятия отказались комментировать сложившуюся ситуацию.

Выступление группы «Сплин» должно было состояться в рамках рок-фестиваля «Ветер Сибири», который пройдет на аэродроме Мочище под Новосибирском с 11 по 13 августа.

Музыкальный коллектив пропал из списка участников мероприятия после того, как руководитель «Союза отцов Новосибирской области» Сергей Майоров написал во «ВКонтакте» обращение к организаторам с требованием отменить выступление группы. По его словам, лидер коллектива не поддерживает действия российских военнослужащих, а деньги, полученные с концерта, могут быть потрачены на поддержку Украины.

Осенью 2022 года концерты «Сплин» отменили в пяти городах России. Возможная отмена выступлений могла быть связана с предыдущим концертом коллектива на фестивале в Воронеже. В тот день лидер группы обратился к уехавшим из России артистам и выразил надежду, что скоро они смогут вернуться. Он также посвятил им песню «Выхода нет».