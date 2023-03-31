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11:31, 31 марта 2023Культура

Совет отцов Новосибирской области потребовал отменить концерт группы «Сплин»

Совет отцов Новосибирской области призвал отменить концерт группы «Сплин» на рок-фестивале

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Совет отцов Новосибирской области потребовал отменить концерт группы «Сплин», который запланирован на август этого года. Обращение руководителя организации Сергея Майорова опубликовано в сообществе совета во «ВКонтакте».

Выступление коллектива должно состояться в рамках рок-фестиваля «Ветер Сибири», который пройдет на аэродроме Мочище под Новосибирском с 11 по 13 августа. По словам руководителя совета, лидер коллектива не поддерживает действия российских военнослужащих, а деньги, полученные с концерта, могут быть потрачены на поддержку Украины.

«Хотелось бы обратиться к организаторам и обязать их отменить выступление группы "Сплин", Александр Васильев (лидер группы — прим. "Ленты.ру") показал, на чьей он стороне и кого он поддерживает. Они будут транслировать свои взгляды широкой аудитории, а еще они будут зарабатывать на этом деньги. А куда они будут их тратить, куда они пойдут, на поддержку кого?» — говорится в заявлении.

Майоров добавил, что таким исполнителям недопустимо предоставлять концертную площадку, так как в условиях проведения специальной военной операции на Украине это воспринимается как «предательство интересов государства». Руководитель совета призвал реагировать на подобные группы «самым жестким способом».

Осенью прошлого года концерты группы «Сплин» отменили в пяти городах России. Возможная отмена выступлений могла быть связана с предыдущим концертом коллектива на фестивале в Воронеже. В тот день лидер группы обратился к уехавшим из России артистам — в частности, к участникам «Машины времени», «Аквариума» и Tequilajazzz — и выразил надежду, что скоро они смогут вернуться. Он также посвятил им песню «Выхода нет».

Ранее российские рок-группы «Би-2» и «Сплин» пропали с афиши музыкального фестиваля «Брат-2: Живой Soundtrack».

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Анастасия Астахова
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