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16:29, 28 февраля 2023Культура

Группы «Би-2» и «Сплин» пропали с афиши концерта в честь фильма «Брат 2»

Группы «Би-2» и «Сплин» пропали с афиши музыкального фестиваля «Брат-2: Живой Soundtrack»

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российские рок-группы «Би-2» и «Сплин» пропали с афиши музыкального фестиваля «Брат-2: Живой Soundtrack». Об этом сообщает ТАСС.

«Состав участников изменился. Мы не комментируем», — заявили агентству в компании NCA, которая является организатором концерта.

Фестиваль в честь фильма Алексея Балабанова «Брат 2» пройдет 4 марта в Москве. В числе выступающих значатся: Вадим Самойлов, Вячеслав Бутусов, Сергей Бобунец, Настя Полева, группа «Маша и Медведи», а ведущими вечера станут Ирина Салтыкова и участник группы «АукцЫон» Олег Гаркуша.

Осенью 2022 года стало известно, что выступления группы «Сплин» отменили в пяти городах России. Большинство из организаторов шоу заявило, что такое решение было принято «по техническим причинам». Концерты были перенесены на 2023 год.

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Сергей Равин
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