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Концерты группы «Сплин» отменили в пяти городах России

Концерты группы «Сплин» перенесли на 2023 год в пяти городах России

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Концерты рок-группы «Сплин» в пяти российских городах перенесли на апрель 2023 года. Об этом сообщает РБК.

Осенью этого года музыкальный коллектив должен был выступить в Череповце, Ярославле, Владимире, Нижнем Новгороде и Туле. О переносе концертов сообщили организаторы шоу в социальных сетях. Большинство из них заявило, что такое решение было принято «по техническим причинам».

За несколько часов до объявления о переносе депутат заксобрания Владимирской области Александр Цыганский в своем Telegram-канале «от лица всех владимирцев» потребовал отменить концерт «антироссийски ангажированной» группы «Сплин» после поддержки лидера коллектива Александра Васильева уехавших из страны артистов.

«И негоже в это время давать площадку для всякой антироссийской мрази, что одобряет поливание грязью нашей страны», — написал политический деятель.

23 августа стало известно, что «Сплин» не выступит в Москве. Возможная отмена концерта могла быть связана с предыдущим выступлением коллектива на фестивале в Воронеже. В тот день лидер группы обратился к уехавшим из России артистам — в частности, к участникам «Машины времени», «Аквариума» и Tequilajazzz — и выразил надежду, что скоро они смогут вернуться. Он также посвятил им песню «Выхода нет».

После этого в российских городах начали отменять концерты коллектива.

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Анастасия Астахова
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